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Хирург усмотрел пластику во внешности отрицающих ее наличие российских звезд

Врач перечислил возможные пластические операции российских знаменитостей

Фото: @valera_leontiev

Пластический хирург Владимир Плахотин назвал вероятные пластические операции российских знаменитостей, которые отрицают наличие каких-либо хирургических вмешательств в своей внешности. Интервью с ним публикует KP.RU.

Врач детально изучил фотографии звезд, ежегодно принимающих участие в записи шоу «Голубой огонек», которое транслируется в новогоднюю ночь на телеканале «России 1». Так, например, медик усмотрел во внешности 62-летней Надежды Кадышевой платизмопластику — операцию по подтяжке шейной мышцы, а также SMAS-лифтинг, блефаропластику и уколы ботокса.

В то же время Валерий Леонтьев, по мнению доктора, прибег к булхорну (пластическая операция по подтяжке верхней губы, направленная на уменьшение кожного лоскута — прим. «Ленты.ру»). Врач перечислил и другие процедуры артиста: подтяжку лица, блефаропластику и эндоскопический лифтинг. Помимо этого, скорее всего, Леонтьев скорректировал форму скул филлерами.

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Певица Лариса Долина, в свою очередь, перенесла SMAS-лифтинг с платизмопластикой шеи. «Есть и блефаропластика, но только верхних век. Что любопытно, нижние остались натуральными. Кожа сияет: очевидно, проведена хорошая лазерная шлифовка лица», — отметил Плахотин и добавил, что артистка сделала и ринопластику.

Кроме того, специалист оценил снимки Софии Ротару и перечислил ее процедуры. Мужчина считает, что косметологи ввели гель в ее щеки, подтянули лицо и скорректировали веки. В заключение хирург подчеркнул, что Ирина Аллегрова увеличила грудь и сделала подтяжку шеи, а Елена Степаненко — ограничилась инъекциями ботокса и биоревитализацией.

Ранее супермодель Кендалл Дженнер также заподозрили в пластике из-за фотографий папарацци на выходе из клиники. Девушку запечатлели около офиса того же врача Джейсона Би Даймонда (Jason B Diamond). На снимках видно, что она направляется к машине с опущенной головой в тканевой маске для лица и солнцезащитных очках. Ее волосы собраны в хвост.

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Майя Пономаренко
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