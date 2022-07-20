Регулятор Германии назвал объем ожидаемых поставок газа по «Северному потоку»

Регулятор Германии: прокачка газа по «Северному потоку» 21 июля составит 30 ГВт·ч

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер назвал объем ожидаемых поставок газа по «Северному потоку» 21 июля. Его слова передает ТАСС.

По словам Мюллера, объем прокачки составит 530 гигаватт-час, это около 30 процентов загрузки трубопровода. «"Газпром" похвастался», — написал он. При этом глава регулятора не исключил, что возможны дальнейшие изменения.

В свою очередь, немецкий газотранспортный оператор Gascade ожидает, что возобновление поставок 21 июля составит 40 процентов от максимальной пропускной способности. Такие же цифры называл другой газотранспортный оператор Германии — OPAL Gastransport.

О возобновлении прокачки 20 июля сообщил Reuters. Приостановка была плановой, работы начались 11 июля и должны продлиться 10 дней. Как рассказали собеседники агентства, прокачка возобновится вовремя, но на мощности меньше максимальной (160 миллионов кубометров в день).