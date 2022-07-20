Татьяна Тарасова отказалась считать предательством смену атлетами спортивного гражданства

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала решивших сменить спортивное гражданство атлетов. Ее слова передает Sport24.

Тарасова заявила, что понимает спортсменов и отказывается считать это предательством и изменой родине. «Это просто выбор от безысходности. Я никого не призываю и никому ничего не советую, но спортсменов, которые теряют возможность участвовать в соревнованиях, всегда пойму. Спорт, соревнования и победы — их жизнь», — объяснила она.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков в своем Telegram-канале предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. После он подвергся критике со стороны депутата Госдумы Ирины Родниной и журналиста Дмитрия Губерниева.

В период с 2012 по 2022 год спортивное гражданство сменили 93 российских спортсмена, из них 67 выступают в олимпийских видах спорта.