Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Ференцварош
1:2
Завершен
Слован Бр
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Орландо Сити
Завтра
02:30 (Мск)
Арсенал Л
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Манчестер Сити
Завтра
03:30 (Мск)
Америка
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Зенит
22 июля
20:00 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
ЦСКА
23 июля
15:00 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Оренбург
23 июля
17:30 (Мск)
Урал
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Спорт

Тарасова поддержала решивших сменить спортивное гражданство атлетов

Татьяна Тарасова отказалась считать предательством смену атлетами спортивного гражданства

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала решивших сменить спортивное гражданство атлетов. Ее слова передает Sport24.

Тарасова заявила, что понимает спортсменов и отказывается считать это предательством и изменой родине. «Это просто выбор от безысходности. Я никого не призываю и никому ничего не советую, но спортсменов, которые теряют возможность участвовать в соревнованиях, всегда пойму. Спорт, соревнования и победы — их жизнь», — объяснила она.

Материалы по теме:
«Они спасают свою карьеру» Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
«Они спасают свою карьеру»Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
8 июля 2022
«Нас вышвырнули, как изгоев» Звезда паралимпийского спорта России — об отстранении от Игр в Пекине и украинцах
«Нас вышвырнули, как изгоев»Звезда паралимпийского спорта России — об отстранении от Игр в Пекине и украинцах
12 марта 2022

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков в своем Telegram-канале предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. После он подвергся критике со стороны депутата Госдумы Ирины Родниной и журналиста Дмитрия Губерниева.

В период с 2012 по 2022 год спортивное гражданство сменили 93 российских спортсмена, из них 67 выступают в олимпийских видах спорта.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Минобороны рассказало об опасности украинской атаки на Запорожскую АЭС
Американский врач усомнился в способности Байдена дожить до конца второго срока
Стерлинг выбрал между Оливейрой и Махачевым
Депутат Рады назвал пути экспорта украинского зерна
Российские ПВО в Сирии уничтожили два беспилотника у авиабазы Хмеймим
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите детей от клещей
Регулятор Германии назвал объем ожидаемых поставок газа по «Северному потоку»
Пентагон отреагировал на слова Лаврова о расширении географии спецоперации
Любителей обкусывать ногти предупредили об опасном последствии
Испания раскритиковала идею сократить потребление газа на 15 процентов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.