Тарасова поддержала решивших сменить спортивное гражданство атлетов
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала решивших сменить спортивное гражданство атлетов. Ее слова передает Sport24.
Тарасова заявила, что понимает спортсменов и отказывается считать это предательством и изменой родине. «Это просто выбор от безысходности. Я никого не призываю и никому ничего не советую, но спортсменов, которые теряют возможность участвовать в соревнованиях, всегда пойму. Спорт, соревнования и победы — их жизнь», — объяснила она.
Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков в своем Telegram-канале предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. После он подвергся критике со стороны депутата Госдумы Ирины Родниной и журналиста Дмитрия Губерниева.
В период с 2012 по 2022 год спортивное гражданство сменили 93 российских спортсмена, из них 67 выступают в олимпийских видах спорта.