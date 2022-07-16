Роднина оценила предложение приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

Роднина назвала предложение приравнять смену спортивного гражданства к госизмене глупостью

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила предложение члена комитета по физической культуре и спорту Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Роднина назвала заявления Терюшкова глупостью. Она обратила внимание на пример теннисистки Елены Рыбакиной, которая до 2018-го была гражданкой России, однако затем в составе Казахстана выиграла Уимблдон. «И что, теперь ее уличить в госизмене? Терюшкову больше нечем заняться. Это абсолютно безграмотное и популистское заявление!» — посчитала депутат.

15 июля Терюшков в своем Telegram-канале предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Соответствующее письмо он опубликовал в Министерстве спорта России.

В период с 2012 по 2022 год спортивное гражданство сменили 93 российских спортсмена, из них 67 спортсменов выступают в олимпийских видах спорта.