Любопытная молодая тигрица из Сихотэ-Алинского заповедника получит кличку

Известная своими прогулками тигрица из Сихотэ-Алинского заповедника получит кличку

Тигрице из Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье, которая любит прогуливаться возле трассы Тереней-Пластун, придумают кличку. Об этом сообщает VladNews.

Тигрицу часто встречают проезжающие по трассе автомобилисты. Она относится к этому с любопытством и не проявляет агрессию к человеку, рассказали сотрудники заповедника.

«В этом году самка впервые встретилась с ребятами из отряда «Тигр» лицом к лицу. И в первый же вечер поприветствовала студентов звучным "Мяу!"», — добавили они.

Имена будут вынесены на голосование в соцсетях Сихотэ-Алинского заповедника и центра «Амурский Тигр», результаты объявят 29 июля, в Международный день тигра.

Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года в Благодатном, находящемся на территории Сихотэ-Алинского заповедника, заметили молодую тигрицу. Новая «хозяйка» попала на фотоловушку, когда вышла на туристическую тропу. На видео заметно, как она спокойно идет по каменистому пляжу. На заднем фоне также видно, как взбивается пена от приходящих на берег волн. Как рассказали специалисты, на этом участке не встречали тигров последние пять лет.