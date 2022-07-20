Политолог объяснил задачи спецоперации за пределами ДНР и ЛНР

Политолог Мартынов заявил о потребности в буферной демилитаризации зон вокруг Донбасса

Географические задачи специальной военной операции могут измениться из-за поставок западными странами на Украину дальнобойного оружия, предположил в разговоре с «Лентой.ру» директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. По его словам, может потребоваться создание буферной зоны демилитаризованных областей. Задачи спецоперации за пределами ДНР и ЛНР специалист объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«С учетом поставок более дальнобойных ракетных систем на Украину, очевидно, что, исходя из целей и задач спецоперации, кроме освобождения донбасских республик, потребуется и буферная демилитаризация зон в виде нескольких областей, — считает Мартынов. — Это Херсноская область, Запорожская, почти уверен, что и Харьковская. Под вопросом Днепропетровская. Это как минимум, исходя из того, что продолжают делать страны Запада. Как дело пойдет дальше, я не знаю».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились. Теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), но и ряд других территорий, заявил он в интервью RT и РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

