Лавров заявил о задачах спецоперации за пределами ДНР и ЛНР

Лавров заявил об изменении географических задач СВО, теперь это и ряд других территорий

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились. Теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), но и ряд других территорий, заявил он в интервью RT и РИА Новости.

По словам министра, изменения произошли в том числе из-за поставок Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Лавров указал, что пока Запад накачивает Киев все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации будут отодвигаться. Он объяснил это тем, что Москва не может допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать президент страны Владимир Зеленский или его преемник, находилось оружие, представляющее прямую угрозу территориям России и республик, объявивших о своей независимости.

«Что касается специальной военной операции и географических координат, президент [России Владимир Путин] сказал очень четко, как вы его и процитировали — денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается...» — отметил он. Лавров также подчеркнул, что на встрече переговорщиков в Стамбуле российская сторона, когда рассматривала украинское предложение, опиралась на географию конца марта 2022 года. Теперь же, заметил глава МИД, она поменялась.

«Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — заключил министр.

24 февраля российский лидер объявил о начале спецоперации в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.