Лия Ахеджакова прокомментировала слухи об увольнении из «Современника»

Лия Ахеджакова заявила, что спектакли с ней не убирали из репертуара «Современника»

Актриса Лия Ахеджакова прокомментировала слухи об увольнении из театра «Современник». Об этом сообщает KP.RU.

Она заявила, что спектакли с ней не убирали из репертуара. Артистка отметила, что у нее запланированы постановки на октябрь, а в настоящее время она играет в спектаклях «Первый хлеб» и «Игра в джин».

«Так что пока меня никто не убирал. И, надеюсь, не собирается. Все нормально», — заключила Ахеджакова.

В прошлом году она пожаловалась на травлю после скандала, вызванного спектаклем «Первый хлеб». «Я неоднократно подвергалась проявлениям неприязни ко мне. Но такого шквала еще не было! И я не знаю, по какому признаку меня выбрали мишенью», — сказала Ахеджакова.

До этого общественная организация «Офицеры России» обратилась с жалобами в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб». Постановку назвали «предельно неуважительной к защитникам Отечества». В частности, общественники указали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. После этого администрация «Современника» убрала нецензурную брань из монолога главной героини пьесы.