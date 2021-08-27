Лия Ахеджакова пожаловалась на травлю после скандала в «Современнике»

Актриса Лия Ахеджакова пожаловалась на травлю после скандала, вызванного спектаклем «Первый хлеб» в театре «Современник». Об этом сообщает издание «Собеседник».

Артистка исполнила в постановке главную роль. Она призналась, что из-за этой работы столкнулась с большим количеством негатива. «Я неоднократно подвергалась проявлениям неприязни ко мне. Но такого шквала еще не было! И я не знаю, по какому признаку меня выбрали мишенью», — сказала Ахеджакова.

Она отметила, что ее поддерживает муж. Он следит за тем, что пишут об актрисе в интернете, а также проверяет фальшивые аккаунты, которые ведутся от имени его супруги. Ахеджакова считает, что если муж от нее уйдет, ей настанет конец.

По словам артистки, информация о том, что «Современник» снял с показа скандальный спектакль, является ложной. «Когда я прочитала об этом в интернете, я позвонила в репертуарную контору, и там мне сказали, что просто пока не дали в кассу на продажу билеты», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что общественная организация «Офицеры России» обратилась с жалобами в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». Постановку назвали «предельно неуважительной к защитникам Отечества». В частности, общественники указали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. После этого администрация «Современника» убрала нецензурную брань из монолога главной героини пьесы.

29 июля стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить постановку на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны.