В США высказались о подписании соглашения по вывозу украинского зерна
США приветствовали предстоящее подписание соглашения по «зерновому вопросу» между Россией, Украиной и Турцией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя американского Госдепартамента Неда Прайса.
«Мы будем приветствовать любое соглашение такого рода и высоко ценим тяжелую работу, которую проделывает генеральный секретарь ООН и наши турецкие союзники», — заявил Прайс. Он подчерекнул, что в Вашингтоне высоко ценят вклад вовлеченных в этот процесс сторон.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение об экспорте зерна подпишут в пятницу, 22 июля в Стамбуле. Участие в церемонии примут представители Украины и России в присутствии турецкого лидера и генерального секретаря ООН Антониу Гутериша
13 июля в Стамбуле состоялась встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН по экспорту украинского зерна. Переговоры прошли в закрытом формате без присутствия прессы. Спустя несколько дней глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что переговоры находятся «на очень продвинутой стадии».