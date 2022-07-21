В Турции назвали дату подписания соглашения об экспорте зерна

В администрации Эрдогана заявили, что соглашение об экспорте зерна подпишут 22 июля

Соглашение об экспорте зерна подпишут в пятницу, 22 июля в Стамбуле. Такую дату назвали в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает ТАСС.

«Соглашение об экспорте зерна [с Украины] будет подписано в пятницу в 16:30 (по местному времени, совпадает с московским — прим. «Ленты.ру») во дворце Долмабахче на церемонии с участием представителей Украины и России в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутериша», — говорится в заявлении.

Ранее в Верховной Раде Украины также заявили, что подписание договоренностей по экспорту зерна находится на финишной прямой и может состояться уже 22 июля.

13 июля в Стамбуле состоялась встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН по экспорту украинского зерна. Переговоры прошли в закрытом формате без присутствия прессы. Спустя несколько дней глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что переговоры находятся «на очень продвинутой стадии».