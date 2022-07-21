В Раде назвали возможную дату заключения договоренностей по зерну с Украины

Депутат Рады Гончаренко заявил, что договоренности по зерну могут подписать 22 июля

Подписание договоренностей по экспорту украинского зерна находится на финишной прямой и может состояться уже в пятницу, 22 июля. Возможную дату назвал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, пишет РИА Новости.

13 июля в Стамбуле состоялась встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН по экспорту украинского зерна. Переговоры прошли в закрытом формате без присутствия прессы. Спустя несколько дней глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что переговоры находятся «на очень продвинутой стадии», и выразил надежду на подписание соглашения по вопросу вывоза украинского зерна.

Гончаренко назвал вероятность подписания документа очень высокой, заявив, что информация о срыве договоренностей, которая распространяется в украинской прессе, не соответствует действительности.

«Как сообщают мои источники, даже несмотря на онлайн-формат завтрашних переговоров в Стамбуле, сделка по вывозу зерна все-таки состоится», — сказал Гончаренко.

Он подчеркнул, что соглашение уже находится на финальной стадии согласования. «Хотя и остается риск, что россияне снова "соскочат" в последний момент», — добавил депутат.

Ранее свою оценку переговорам в Стамбуле по зерновой проблеме дал замглавы МИД России Андрей Руденко. Он назвал позицию участников переговоров конструктивной и понадеялся на скорое урегулирование проблемы.