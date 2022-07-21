Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД рассказали о ходе переговоров по украинскому зерну

Замглавы МИД Руденко понадеялся на скорые договоренности по вывозу украинского зерна

Фото: Sina Schuldt / globallookpress.com

Переговоры по вывозу украинского зерна ведутся динамично, и Россия рассчитывает, что в скором времени сторонам удастся достичь предметных договоренностей. О ходе переговоров рассказал замглавы МИД России Андрей Руденко, передает ТАСС.

По его словам, в настоящий момент консультации проводятся в видеоформате. Дипломат отметил конструктивную позицию участников процесса и понадеялся, что в ближайшее время стороны смогут договориться о конкретных шагах по разрешению проблем с экспортом украинского зерна.

Руденко сообщил, что Россия также обсуждает с ООН вопрос снятия ограничений на поставки российского зерна и удобрений в связи с обострением продовольственного кризиса. «Без поставок российского зерна, удобрений, наверное, будет сложно рассчитывать на продвижение в этом вопросе», — пояснил он.

13 июля в Стамбуле состоялась встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН по экспорту украинского зерна. Переговоры прошли в закрытом формате без присутствия прессы. Спустя несколько дней глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что переговоры находятся «на очень продвинутой стадии», и выразил надежду на подписание соглашения по вопросу вывоза украинского зерна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
На суперъяхте российского олигарха отыскали яйцо Фаберже за миллионы долларов
Описана политика Британии при избрании Трасс премьером
Психолог назвала способ определить симпатию собеседника по скрытым сигналам
Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО
Житель Диксона рассказал о состоянии живущего четыре дня с банкой во рту медведя
В СПЧ выступили против уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ
Появились подробности гибели депутата при обстреле ВСУ Белгородской области
Названа стоимость роскошного особняка Джигана и Самойловой
Легенда НБА отреагировал на арест американской баскетболистки в России
«Ростех» испытает модернизированный комплекс связи для Су-57
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.