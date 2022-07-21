В МИД рассказали о ходе переговоров по украинскому зерну

Замглавы МИД Руденко понадеялся на скорые договоренности по вывозу украинского зерна

Переговоры по вывозу украинского зерна ведутся динамично, и Россия рассчитывает, что в скором времени сторонам удастся достичь предметных договоренностей. О ходе переговоров рассказал замглавы МИД России Андрей Руденко, передает ТАСС.

По его словам, в настоящий момент консультации проводятся в видеоформате. Дипломат отметил конструктивную позицию участников процесса и понадеялся, что в ближайшее время стороны смогут договориться о конкретных шагах по разрешению проблем с экспортом украинского зерна.

Руденко сообщил, что Россия также обсуждает с ООН вопрос снятия ограничений на поставки российского зерна и удобрений в связи с обострением продовольственного кризиса. «Без поставок российского зерна, удобрений, наверное, будет сложно рассчитывать на продвижение в этом вопросе», — пояснил он.

13 июля в Стамбуле состоялась встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН по экспорту украинского зерна. Переговоры прошли в закрытом формате без присутствия прессы. Спустя несколько дней глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что переговоры находятся «на очень продвинутой стадии», и выразил надежду на подписание соглашения по вопросу вывоза украинского зерна.