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Госпитализированному 17-летнему российскому футболисту поставили диагноз

Госпитализированному 17-летнему футболисту Сергею Пиняеву диагностировали пневмоторакс
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев. Фото: ПФК «Крылья Советов» (Самара)

Самарские «Крылья Советов» на своем сайте рассказали о состоянии здоровья 17-летнего полузащитника команды Сергея Пиняева.

В команде заявили, что по итогам консилиума ведущих врачей из Москвы и Самары игроку был поставлен диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс. «Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено. Ближайшее время Сергей проведет в клинике под наблюдением специалистов. Сроки восстановления Пиняева будут определены позднее», — говорится в заявлении.

Пиняева госпитализировали 20 июля. В октябре The Guardian включил хавбека в список самых перспективных футболистов мира. Он стал единственным из россиян в топ-60 лучших молодых игроков.

Пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к частичному или полному коллапсу легкого. Патология может развиваться спонтанно, а также в результате травм или медицинских манипуляций.

Алексей Гусев
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