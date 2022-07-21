Госпитализированному 17-летнему российскому футболисту поставили диагноз
Самарские «Крылья Советов» на своем сайте рассказали о состоянии здоровья 17-летнего полузащитника команды Сергея Пиняева.
В команде заявили, что по итогам консилиума ведущих врачей из Москвы и Самары игроку был поставлен диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс. «Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено. Ближайшее время Сергей проведет в клинике под наблюдением специалистов. Сроки восстановления Пиняева будут определены позднее», — говорится в заявлении.
Пиняева госпитализировали 20 июля. В октябре The Guardian включил хавбека в список самых перспективных футболистов мира. Он стал единственным из россиян в топ-60 лучших молодых игроков.
Пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к частичному или полному коллапсу легкого. Патология может развиваться спонтанно, а также в результате травм или медицинских манипуляций.