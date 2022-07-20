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Спорт

17-летний российский футболист попал в реанимацию после тренировки

17-летний футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев попал в реанимацию после тренировки

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев попал в реанимацию. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вы кого мне притащили!?».

По информации источника, во время тренировки 17-летний спортсмен упал в траву, и ему в легкое попала травинка. Из-за этого футболисту стало плохо, у него парализовало руку. После этого полузащитника самарской команды доставили в реанимацию.

В октябре The Guardian включил Пиняева в список самых перспективных футболистов мира. Он стал единственным из россиян в топ-60 лучших молодых игроков.

Сергей Пиняев — воспитанник академии «Чертаново». Он также тренировался в академии московского «Локомотива» и ездил в Англию, где стажировался в «Манчестер Юнайтед». Летом 2021 года хавбек перешел в «Крылья Советов».

Дарья Коршунова
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