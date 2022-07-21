Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Орландо Сити
1:3
Завершен
Арсенал Л
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Манчестер Сити
2:1
Завершен
Америка
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Зенит
Завтра
20:00 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
ЦСКА
23 июля
15:00 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Оренбург
23 июля
17:30 (Мск)
Урал
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Спорт

В ФФККР оценили требование к советскому чемпиону выселиться из дома в Швейцарии

В Федерации фигурного катания призвали помочь Протопопову с переездом из дома в Швейцарии

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Горшков оценил проблемы двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Олега Протопопова с переездом из дома в Швейцарии. Его слова приводит «Подмосковье сегодня».

«Это из ряда вон выходящее событие. Человеку исполнилось 90. Он много лет прожил в доме, где скопилось много вещей, костюмов для фигурного катания. Прямо скажу, не дай бог пережить подобное», — заявил Горшков. Он посчитал, что Олимпийский комитет России должен оказать помощь Протопопову.

19 июля Протопопов рассказал, что строительная компания в Швейцарии собирается ремонтировать дом, в котором он живет, и потребовала, чтобы все жильцы из него переселились. Он подчеркнул, что не нашел место, где будет жить, и пожаловался на невозможность перевезти вещи.

Протопопов с 1979 года живет в Швейцарии. Его партнершей на льду и женой была Людмила Белоусова, которая скончалась в 2017 году. Пара завоевала олимпийское золото на Играх в Инсбруке-1964 и в Гренобле-1968.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Турбина для «Северного потока» застряла на пути в Россию
Мужчина с ножом напал на туристов в российском городе
Малолетнюю девочку из Подмосковья прооперировали после нападения обезьяны
Кража забытой на банкомате крупной суммы денег попала на видео
Басков призвал Хаматову «выбросить в мусорку» все свои работы в российском кино
В ФФККР оценили требование к советскому чемпиону выселиться из дома в Швейцарии
Глава британской разведки оценил вероятность войны между США и Китаем
Зеленский заявил об ожидании новости из Турции о разблокировке портов
Киев озвучил объем ожидаемой от Запада финансовой помощи
ЕС включил Безрукова и Машкова в новый пакет санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.