В ФФККР оценили требование к советскому чемпиону выселиться из дома в Швейцарии

В Федерации фигурного катания призвали помочь Протопопову с переездом из дома в Швейцарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Горшков оценил проблемы двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Олега Протопопова с переездом из дома в Швейцарии. Его слова приводит «Подмосковье сегодня».

«Это из ряда вон выходящее событие. Человеку исполнилось 90. Он много лет прожил в доме, где скопилось много вещей, костюмов для фигурного катания. Прямо скажу, не дай бог пережить подобное», — заявил Горшков. Он посчитал, что Олимпийский комитет России должен оказать помощь Протопопову.

19 июля Протопопов рассказал, что строительная компания в Швейцарии собирается ремонтировать дом, в котором он живет, и потребовала, чтобы все жильцы из него переселились. Он подчеркнул, что не нашел место, где будет жить, и пожаловался на невозможность перевезти вещи.

Протопопов с 1979 года живет в Швейцарии. Его партнершей на льду и женой была Людмила Белоусова, которая скончалась в 2017 году. Пара завоевала олимпийское золото на Играх в Инсбруке-1964 и в Гренобле-1968.

