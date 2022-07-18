От советского фигуриста-чемпиона потребовали выселиться из дома в Швейцарии

От олимпийского чемпиона Олега Протопопова потребовали выселиться из дома в Швейцарии

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании, 90-летний советский спортсмен Олег Протопопов рассказал о проблемах с переездом из дома в Швейцарии. Его слова приводит РИА Новости.

Протопопов заявил, что строительная компания собирается ремонтировать дом и потребовала от всех жильцов выселиться из него. «Для меня было большим шоком. Место, где буду жить, я пока не нашел. Одному в 90 лет перетащить весь этот материал, костюмы и все, что есть в этом доме, невозможно», — пожаловался фигурист.

Протопопов с 1979 года живет в Швейцарии. Его партнершей на льду и женой была Людмила Белоусова, которая скончалась в 2017 году. Пара завоевала олимпийское золото на Играх в Инсбруке-1964 и в Гренобле-1968.

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