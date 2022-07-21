Популярный iPhone рекордно подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 11 Pro оказался доступен в России за рекордные 70 тысяч рублей

Смартфон Apple позапрошлого поколения рекордно подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу портала, iPhone 11 Pro с накопителем на 64 гигабайта оказался доступен в России минимум за 70 тысяч рублей. На старте продаж — осенью 2019 года — флагманский телефон продавали за 90 тысяч рублей. Журналисты сделали вывод, что за неполные три года смартфон подешевел на 20 процентов.

«Магазины распродают остатки флагмана 2019 года по сниженной цене», — отметили авторы. По словам специалистов, низкая стоимость обусловлена тем, что ретейлеры освобождают склады от модели, которая постепенно становится все менее популярной.

Смартфон iPhone 11 Pro получил 5,8-дюймовый OLED-экран разрешением 2436х1125 пикселей, чип A13 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти. На задней стороне устройства расположена тройная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Аппарат имеет аккумулятор емкостью 3046 миллиампер-часов, Face ID, NFC, стереодинамики.

В начале июля стало известно, что представленный осенью 2021 года iPhone 13 mini подешевел на российском рынке до 60 тысяч рублей. На старте продаж компактный гаджет был оценен в 70 тысяч рублей.