Самый дешевый iPhone 13 рекордно подешевел

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 13 mini снизилась до 60 тысяч рублей

Представленный осенью 2021 года iPhone 13 mini рекордно подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, стоимость компактного телефона на российском рынке снизилась до 60 тысяч рублей. На старте продаж — осенью 2021 года — устройство с накопителем емкостью 128 гигабайт оценивали в 70 тысяч рублей. «Аналитики ожидают, что он станет последним "малышом", выпущенным Apple. Все из-за непопулярности смартфонов с маленьким экраном у покупателей», — отметили авторы.

Самый дешевый новый смартфон Apple актуального поколения оснащен 5,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340х1080 пикселей, топовым процессором A15, 4 гигабайтами оперативной памяти, двойной камерой с разрешением 12 мегапикселей каждый. Компромиссный iPhone 13 mini имеет поддержку 5G, корпус с защитой от влаги и пыли, NFC, биометрический сенсор Face ID, Bluetooth 5.0, аккумулятор емкостью 2438 миллиампер-часов.

Также журналисты заметили, что предшественник 13 mini — iPhone 12 mini — также доступен в России по низкой цене. Девайс с накопителем емкостью 64 гигабайта можно приобрести минимум за 30 тысяч рублей.

В начале лета журналисты Hi-Tech Mail.ru выяснили, что стоимость iPhone 12 Pro с накопителем на 128 гигабайт снизилась до 80 тысяч рублей. На старте продаж флагман был оценен минимум в 100 тысяч рублей.