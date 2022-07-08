Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Самый дешевый iPhone 13 рекордно подешевел

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 13 mini снизилась до 60 тысяч рублей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Представленный осенью 2021 года iPhone 13 mini рекордно подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, стоимость компактного телефона на российском рынке снизилась до 60 тысяч рублей. На старте продаж — осенью 2021 года — устройство с накопителем емкостью 128 гигабайт оценивали в 70 тысяч рублей. «Аналитики ожидают, что он станет последним "малышом", выпущенным Apple. Все из-за непопулярности смартфонов с маленьким экраном у покупателей», — отметили авторы.

Самый дешевый новый смартфон Apple актуального поколения оснащен 5,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340х1080 пикселей, топовым процессором A15, 4 гигабайтами оперативной памяти, двойной камерой с разрешением 12 мегапикселей каждый. Компромиссный iPhone 13 mini имеет поддержку 5G, корпус с защитой от влаги и пыли, NFC, биометрический сенсор Face ID, Bluetooth 5.0, аккумулятор емкостью 2438 миллиампер-часов.

Также журналисты заметили, что предшественник 13 mini — iPhone 12 mini — также доступен в России по низкой цене. Девайс с накопителем емкостью 64 гигабайта можно приобрести минимум за 30 тысяч рублей.

В начале лета журналисты Hi-Tech Mail.ru выяснили, что стоимость iPhone 12 Pro с накопителем на 128 гигабайт снизилась до 80 тысяч рублей. На старте продаж флагман был оценен минимум в 100 тысяч рублей.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Абэ перестал подавать признаки жизни
Врач напомнил об опасности длительных перелетов для некоторых женщин
Раскрыта схема продажи российского угля за юани
Севшего за руль пьяным полицейского осудили за гибель россиянина в Кореновске
Гоген Солнцев не пришел на похороны матери
Лавров досрочно покинет встречу глав МИД в рамках G20
Решетова раскрыла способ борьбы со старением
«ВКонтакте» открыла API для эффективного использования видеозвонков
Лидер африканской сборной по футболу провалила тест на определение пола
Самый дешевый iPhone 13 рекордно подешевел
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.