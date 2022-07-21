В Москве второй день подряд выявили более 1600 случаев COVID-19

Оперштаб второй день подряд сообщает о выявлении в Москве более 1600 случаев коронавиурса

В Москве второй день подряд выявляют более 1600 случаев коронавируса. Об этом в четверг, 21 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

По его данным, в среду, 20 июля, коронавирус в столице диагностировали у 1670 пациентов. 21 июля число выявленных случаев в городе составило 1763.

За минувшие сутки число госпитализаций в столице составило 179. Выздоровели и выписались 875 человек, всего с начала пандемии городские врачи вылечили 2 597 007 пациентов с COVID-19.

За сутки в Москве скончались 10 человек. Всего с начала пандемии число летальных исходов составило 44 358.

19 июля Роспотребнадзор сообщил об обнаружении подварианта омикрон-штамма коронавируса «кентавр» в стране. Этот подвид в июле выявили в Москве у пяти человек — заболевшие переносят болезнь в легкой форме, их не госпитализировали. Инфекционист Андрей Поздняков считает, что подвид «кентавр» с большой долей вероятности может стать доминирующим в России.