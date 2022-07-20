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В Москве вдвое увеличилась заболеваемость COVID-19

Оперштаб сообщил о выявлении в Москве 1670 случаев коронавируса за сутки

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Москве за минувшие сутки выявили 1670 случаев коронавируса — по сравнению с прошлым днем заболеваемость в столице выросла более чем вдвое. Об этом в среду, 20 июля, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 19 июля, в Москве зафиксировали 790 заражений. 20 июля число заболевших оказалось максимальным с 11 марта.

За минувшие сутки число госпитализаций в столице составило
159. Выздоровели и выписались 989 человек, всего с начала пандемии городские врачи вылечили 2 596 132 пациентов с COVID-19.

За сутки в Москве скончались 8 человек. Всего с начала пандемии число летальных исходов составило 44 348.

19 июля Роспотребнадзор сообщил об обнаружении подварианта омикрон-штамма коронавируса «кентавр» в стране. Этот подвид в июле выявили в Москве у пяти человек — заболевшие переносят болезнь в легкой форме, их не госпитализировали.

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Анастасия Шейкина
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