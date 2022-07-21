Названы детали выпуска нового электромобиля «Москвич»

«Ведомости»: «Москвич» с 2024 года начнут выпускать на платформе электромобиля «Кама»

Электрические «Москвичи» могут начать делать на основе электромобиля «Кама» — стартапа, принадлежащего гендиректору «КамАЗа» Сергею Когогину и бизнесмену Рубену Варданяну. Компания рассматривает разные варианты платформы, однако окончательного решения относительно деталей новых «Москвичей» пока нет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Издание назвало датой выпуска новых автомобилей 2024 год. Они будут производиться на бывшем заводе Renault в Москве по полному циклу (сварка — окраска — сборка). О сотрудничестве с «КамАЗом» стало известно в начале июля, когда мэр Москвы Сергей Собянин подписал соглашение в области развития легкового автотранспорта между правительством столицы и производителем грузовиков.

Тем не менее первые электромобили «Москвич» будут собраны не на основе отечественных комплектующих — скорее всего, машины будут делать из китайских машинокомплектов, подтверждает один из источников «Ведомостей». Выпуск планируется на 2022 год. На первом этапе проекта предполагается собрать крупноузловым методом 600 автомобилей до конца года, 200 из них будут электрическими. Модельный ряд обновленной марки будет включать в себя четыре кроссовера и один электрокар.

Московский завод Renault перешел в собственность городских властей после того, как французский автоконцерн объявил о решении свернуть работу на российском рынке. Впоследствии столичное правительство заявляло о намерении выпускать на производственных мощностях обновленную версию автомобиля «Москвич». Также к выпуску марки захотели подключить китайские компании.