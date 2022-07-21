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Найдены молекулы для нового вида обезболивающих

Sputnik: найдены молекулы для создания не вызывающих привыкания обезболивающих

Фото: ThisisEngineering RAEng / Unsplash

Ученые из Института физиологии имени Павлова Российской академии наук (РАН) и Физико-технического института имени Иоффе РАН нашли молекулы, которые могут стать основой для нового вида обезболивающих препаратов, не вызывающих привыкания. Об этом сообщает издание Sputnik со ссылкой на министерство науки и высшего образования России.

В ходе работы специалисты изучили механизм связывания молекулы короткого пептида. Ее синтезировали в двух формах, благодаря чему она может снижать функциональную активность медленного натриевого канала. Эта способность соединения позволит разработать новый вид обезболивающего лекарства, состоящего исключительно из коротких пептидов. Также этот препарат не будет вызвать привыкания, что может использоваться в качестве альтернативы опиоидных средств.

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В декабре 2021 года фармацевт Джулия Геррини рассказала, что кодеинсодержащие обезболивающие лекарства могут быть опасны для здоровья. В случае приема их более трех дней они могут привести к проблемам с почками и поджелудочной железой.

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Елена Апазиди
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