В Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях

Глава ВГА Харьковской области Ганчев заявил о выплате пенсий в рублях в регионе

Глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на подконтрольных ей территориях региона начали выплачивать пенсии в рублях. Его слова передает ТАСС.

Ганчев сообщил, что от России получен первый транш для выплаты пенсий и распределен между районами Харьковской области.

«Сейчас уже июль, мы платим за июнь, скоро люди получат за июль», — добавил глава ВГА.

Ранее 21 июля Виталий Ганчев подписал коммюнике о сотрудничестве с Донецкой народной республикой.

В мае выплата пенсий в рублях началась на территориях Запорожской и Херсонской областей.