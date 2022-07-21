ДНР и Харьковская область подписали договор о сотрудничестве

Главы ДНР Пушилин и Харьковской области Ганчев подписали коммюнике о сотрудничестве

Коммюнике о сотрудничестве в четверг, 21 июля, подписали глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сообщает ТАСС.

«С Харьковской областью нас связывают давние и тесные узы. Мы едины общей историей, культурой и общей борьбой против украинского национализма. Сейчас наступает время восстановления справедливости», — сказал Пушилин.

Он добавил, что соглашение позволит восстановить прежние экономические связи, в том числе связи между промышленными предприятиями. «Сегодня мы заключаем первое соглашение между Донецкой народной республикой и освобожденными харьковскими землями. Это соглашение положит начало большой работе по восстановлению связей, которые многие годы пыталась разрушить Украина, как мы видим, пыталась разрушить безуспешно», — заявил глава ДНР.

Глава администрации Харьковской области Ганчев отметил, что у Харькова «общая история со всем русским миром». «Наши земли — одно целое, единый народ, никто не сможет отделить. У нас одна дорога — только к победе и благополучию", — сказал он.

Ранее стало известно, что украинские военные начали дистанционно минировать территории под Харьковым.

