Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ДНР и Харьковская область подписали договор о сотрудничестве

Главы ДНР Пушилин и Харьковской области Ганчев подписали коммюнике о сотрудничестве

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Коммюнике о сотрудничестве в четверг, 21 июля, подписали глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сообщает ТАСС.

«С Харьковской областью нас связывают давние и тесные узы. Мы едины общей историей, культурой и общей борьбой против украинского национализма. Сейчас наступает время восстановления справедливости», — сказал Пушилин.

Он добавил, что соглашение позволит восстановить прежние экономические связи, в том числе связи между промышленными предприятиями. «Сегодня мы заключаем первое соглашение между Донецкой народной республикой и освобожденными харьковскими землями. Это соглашение положит начало большой работе по восстановлению связей, которые многие годы пыталась разрушить Украина, как мы видим, пыталась разрушить безуспешно», — заявил глава ДНР.

Глава администрации Харьковской области Ганчев отметил, что у Харькова «общая история со всем русским миром». «Наши земли — одно целое, единый народ, никто не сможет отделить. У нас одна дорога — только к победе и благополучию", — сказал он.

Ранее стало известно, что украинские военные начали дистанционно минировать территории под Харьковым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
На суперъяхте российского олигарха отыскали яйцо Фаберже за миллионы долларов
Описана политика Британии при избрании Трасс премьером
Психолог назвала способ определить симпатию собеседника по скрытым сигналам
Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО
Житель Диксона рассказал о состоянии живущего четыре дня с банкой во рту медведя
В СПЧ выступили против уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ
Появились подробности гибели депутата при обстреле ВСУ Белгородской области
Названа стоимость роскошного особняка Джигана и Самойловой
Легенда НБА отреагировал на арест американской баскетболистки в России
«Ростех» испытает модернизированный комплекс связи для Су-57
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.