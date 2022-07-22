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Жители Екатеринбурга подадут в суд из-за переносов концерта Макса Барских

Роспотребнадзор подаст в суд на организаторов из-за переносов концерта певца Макса Барских

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Свердловский Роспотребнадзор подаст в суд на организаторов концерта украинского певца Макса Барских. Об этом сообщает портал E1.

Концерт Барских должен был состояться в Екатеринбурге в сентябре 2020 года, но его три раза переносили. Жители города обратились с заявлениями об отказе от его посещения, однако организаторы концерта не возвратили им деньги за билеты. В настоящий момент областное управление Роспотребнадзора собирает заявления от местных жителей, чьи права были нарушены. На основе собранных документов будет сформирован коллективный иск. На сегодняшний день собрано 27 заявлений на общую сумму в 220 тысяч рублей, рассказали в ведомстве.

Ранее Барских запретил использовать свои песни на территории Российской Федерации. Помимо этого, исполнитель разорвал контракты с российскими компаниями и отменил все концерты в стране, приняв решение не возвращать деньги за билеты зрителям.

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Дениза Мацаева
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