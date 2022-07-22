Футболист сборной Украины перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Футболист сборной Украины Александр Зинченко перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Защитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко перешел из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал». Об этом сообщается на сайте «горожан».

Длительность контракта с новой командой и финансовые детали сделки не уточняются. Известно, что украинец заключил с «канонирами» долгосрочное соглашение.

Зинченко в минувшем сезоне провел 28 матчей во всех турнирах в составе «Манчестер Сити». На счету украинского футболиста шесть результативных передач. За сборную страны он провел 48 встреч, в которых забил восемь мячей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Зинченко в 25 миллионов евро. Его контракт с «Манчестер Сити» истекал 30 июня 2024 года.