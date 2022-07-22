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«Газпром» подтвердил австрийской OMV поставку заказанного газа

«Газпром» подтвердил австрийской OMV поставку около 50% заказанного газа

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Австрийская нефтегазовая OMV сообщила, что «Газпром» подтвердил поставку около 50 процентов заказанного газа на пятницу, 22 июля. Об этом сообщает РИА Новости. Это соответствует уровню до инспекции газопровода «Северный поток».

В компании подтвердили агентству, что были поставлены заявленные на вчерашний день объемы топлива, это половина заявленного по контракту. «Это соответствует уровню до обслуживания газопровода "Северный поток"», — уточнили в OMV.

Поставки газа по «Северному потоку» остановились в 7 утра 11 июля. После завершения технических работ прокачка возобновилась.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что поставки по «Северному потоку» могут упасть еще в два раза и предложил запустить «Северный поток-2». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что магистраль не сертифицирована и запустить ее нельзя.

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Платон Щукин
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