Российская пловчиха на две секунды превзошла результат победительницы ЧМ-2022

Российская пловчиха Чикунова на две секунды превзошла результат победительницы ЧМ-2022

Российская пловчиха Евгения Чикунова заняла первое место на дистанции 200 метров брассом на международных соревнованиях «Игры дружбы», проходящих в Казани. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты и 20,41 секунды. Второе место заняла Мария Темникова с результатом 2 минуты и 23,16 секунды. Тройку сильнейших замкнула Виталина Симонова (2 минуты и 25,64 секунды).

Чикунова ровно на 2 секунды превзошла результат Лилли Кинг, который та показала на чемпионате мира-2022. Американка стала победительницей турнира.

В апреле международная федерация плавания (FINA) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).