Путешественник погиб на Аляске из-за случайного природного явления

Косвенной причиной гибели Александра Супербродяги стали обильные дожди на Аляске

Путешественник Кристофер Маккэндлесс по прозвищу Александр Супербродяга, погибший на дикой Аляске из-за голода в 1992 году, оказался жертвой случайного природного явления — кратковременного усиления стока в реке Текланика. Сильный поток воды перекрыл ему путь домой, однако, если бы он вернулся к тому месту днем раньше или позже, ему бы, возможно, удалось пересечь реку и вернуться к цивилизации. К такому выводу пришли гидрологи Университета штата Орегон, которые опубликовали статью в журнале Frontiers in Earth Science.

Маккэндлесс планировал перейти реку 5 июля 1992 году, что совпало с обильными дождями. На это указывают модели речного стока в заснеженных районах высоких широт, которые ученые использовали, чтобы сравнить гидрологию Аляскинского хребта в тот и другие года, а также состояние Текланики в день перехода с условиями до и после.

Косвенной причиной гибели путешественника стало то, что весеннее таяние снега в 1992 году произошло с задержкой, поэтому уровень воды в реке сначала был низким, что позволило Маккэндлессу пересечь реку 28 апреля и добраться до знаменитого заброшенного автобуса, который находился в 13,8 километра от Текланики. Здесь он устроил себе жилье, однако через несколько недель безуспешно попытался покинуть аляскинскую пустошь. К тому времени уровень воды в реке несколько раз поднимался и опускался в зависимости от таяния и дождей в регионе.

В период с 1 октября 1991 года по 30 сентября 1992 года в водоразделе Текланики выпало около 680 миллиметров осадков, что на 20 процентов больше среднего значения. Кроме того, средняя дневная температура поднялась выше точки замерзания на месяц позже обычного. Это сделало сток чувствительным к дождям, в результате чего уровень реки быстро и кратковременно повышался. Если бы Макэндлесс попытался перейти Текланику на день-два раньше или позже, ему бы, возможно, удалось пересечь реку и вернуться к цивилизации.

Путешественник умер от голода 18 августа 1992 года. После выхода книги Джона Кракауэра «В диких условиях» и одноименного фильма Шона Пенна Макэндлесса критиковали за неподготовленность к жизни в дикой местности и за отказ от снаряжения, необходимого для выживания. Например, у него не было карты, которая могла бы указать ему на место надежной переправы через Текланику. Автобус, где жил Макэндлесс, стал местом паломничества для «диких» туристов, некоторые из которых погибли, пытаясь пересечь реку. В 2020 году ради безопасности туристов автобус перенесли по воздуху с помощью вертолета в город Фэрбанкс, где сейчас он стоит у Музея Севера университета Аляски.