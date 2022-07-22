Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
ЦСКА
Завтра
15:00 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Оренбург
Завтра
17:30 (Мск)
Урал
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Краснодар
Завтра
20:00 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Локомотив М
24 июля
20:00 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Спорт

Чемпион ОИ объяснил решение российской биатлонистки выступать за Литву

Тихонов заявил, что биатлонистка Лидия Жураускайте выбрала Литву из-за выгодных условий

Фото: Журнал «Лыжный Спорт»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о решении биатлонистки Лидии Жураускайте отказаться от российского гражданства и сделать выбор в пользу сборной Литвы. Об этом сообщает Sport24.

Многократный победитель Игр предположил, что спортсменке предложили более выгодные условия. «Вот сколько людей у нас в бизнесе имеют двойное гражданство? Американские, английские паспорта. Почему об этом не говорят? Почему все только о наших бедных, нищих спортсменах?» — поинтересовался Тихонов.

Бывший биатлонист также призвал создать в России хорошие условия для атлетов. «У нас тренерами никто работать не хочет, потому что зарплата нищенская. Поэтому и уезжают спортсмены», — объяснил Тихонов.

Ранее 22 июля стало известно, что 23-летняя Жураускайте, решившая перейти в сборную Литвы, лишена гражданства России. Отмечается, что спортсменка хотела сохранить российский паспорт, однако это оказалось невозможным по законам Литвы.

В октябре прошлого года сообщалось, что биатлонистка приняла решение выступать за Литву ради участия в Олимпийских играх в 2026 году. Жураускайте получила гражданство по программе восстановления, так как ее прадед был литовцем.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна
Звезда «Кривого зеркала» объяснил любовь к «деревенскому» стилю в интерьере
Красный Крест назвал сделку по украинскому зерну спасением для людей всего мира
В клубе РПЛ рассказали о неподъемных финансовых запросах Дзюбы
Перечислены способы ускорить рост волос
Искавший мультфильм из детства иностранец узнал о его советском происхождении
Психолог объяснила механизмы работы карт Таро и астрологических прогнозов
В Запорожской области сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ
В Госдуме объяснили значение «продовольственной сделки»
МИД Греции возмутился угрозами санкций от Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.