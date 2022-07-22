Чемпион ОИ объяснил решение российской биатлонистки выступать за Литву

Тихонов заявил, что биатлонистка Лидия Жураускайте выбрала Литву из-за выгодных условий

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о решении биатлонистки Лидии Жураускайте отказаться от российского гражданства и сделать выбор в пользу сборной Литвы. Об этом сообщает Sport24.

Многократный победитель Игр предположил, что спортсменке предложили более выгодные условия. «Вот сколько людей у нас в бизнесе имеют двойное гражданство? Американские, английские паспорта. Почему об этом не говорят? Почему все только о наших бедных, нищих спортсменах?» — поинтересовался Тихонов.

Бывший биатлонист также призвал создать в России хорошие условия для атлетов. «У нас тренерами никто работать не хочет, потому что зарплата нищенская. Поэтому и уезжают спортсмены», — объяснил Тихонов.

Ранее 22 июля стало известно, что 23-летняя Жураускайте, решившая перейти в сборную Литвы, лишена гражданства России. Отмечается, что спортсменка хотела сохранить российский паспорт, однако это оказалось невозможным по законам Литвы.

В октябре прошлого года сообщалось, что биатлонистка приняла решение выступать за Литву ради участия в Олимпийских играх в 2026 году. Жураускайте получила гражданство по программе восстановления, так как ее прадед был литовцем.