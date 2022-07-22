Решившую выступать за Литву биатлонистку лишили российского гражданства

Путин подписал указ о выходе биатлонистки Лидии Жураускайте из гражданства России

Биатлонистка Лидия Жураускайте лишена гражданства России. Об этом стало известно из указа президента страны Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.

«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске», — говорится в документе.

В октябре прошлого года сообщалось, что спортсменка приняла решение выступать за Литву ради участия в Олимпийских играх в 2026 году. Жураускайте получила гражданство по программе восстановления, так как ее прадед был литовцем. Первоначально она хотела сохранить российское гражданство, однако это оказалось невозможным по законам Литвы.

Ранее в Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что рассмотрят вопрос допуска российских биатлонистов до международных соревнований на ближайшем конгрессе, который пройдет в австрийском Зальцбурге с 15 по 18 сентября. Представитель организации подчеркнул, что наложенное исполкомом отстранение действует до следующего конгресса.