Решившую выступать за Литву биатлонистку лишили российского гражданства
Биатлонистка Лидия Жураускайте лишена гражданства России. Об этом стало известно из указа президента страны Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.
«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске», — говорится в документе.
В октябре прошлого года сообщалось, что спортсменка приняла решение выступать за Литву ради участия в Олимпийских играх в 2026 году. Жураускайте получила гражданство по программе восстановления, так как ее прадед был литовцем. Первоначально она хотела сохранить российское гражданство, однако это оказалось невозможным по законам Литвы.
Ранее в Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что рассмотрят вопрос допуска российских биатлонистов до международных соревнований на ближайшем конгрессе, который пройдет в австрийском Зальцбурге с 15 по 18 сентября. Представитель организации подчеркнул, что наложенное исполкомом отстранение действует до следующего конгресса.