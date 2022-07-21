Названа дата рассмотрения допуска российских биатлонистов до соревнований

IBU рассмотрит вопрос допуска российских биатлонистов до соревнований в сентябре

Международный союз биатлонистов (IBU) рассмотрит вопрос допуска российских биатлонистов до международных соревнований на ближайшем конгрессе. Дату ТАСС назвал представитель организации.

Ближайший конгресс IBU пройдет в австрийском Зальцбурге с 15 по 18 сентября. Представитель IBU подчеркнул, что наложенное исполкомом отстранение действует до следующего конгресса. Он добавил, что в уставе IBU прописаны правила, согласно которым санкции перестают действовать после следующего заседания конгресса.

5 апреля глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил перспективы смены спортивного гражданства лидерами сборной страны. Он заявил, что в организации не ждут подобного от лидеров команды из-за санкций IBU.

2 марта исполнительный комитет IBU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах. Кроме того, было приостановлено членство СБР.