Названа дата рассмотрения допуска российских биатлонистов до соревнований
Международный союз биатлонистов (IBU) рассмотрит вопрос допуска российских биатлонистов до международных соревнований на ближайшем конгрессе. Дату ТАСС назвал представитель организации.
Ближайший конгресс IBU пройдет в австрийском Зальцбурге с 15 по 18 сентября. Представитель IBU подчеркнул, что наложенное исполкомом отстранение действует до следующего конгресса. Он добавил, что в уставе IBU прописаны правила, согласно которым санкции перестают действовать после следующего заседания конгресса.
5 апреля глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил перспективы смены спортивного гражданства лидерами сборной страны. Он заявил, что в организации не ждут подобного от лидеров команды из-за санкций IBU.
2 марта исполнительный комитет IBU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах. Кроме того, было приостановлено членство СБР.