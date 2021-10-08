Биатлонистка откажется от российского гражданства ради выступления за Литву

Российская биатлонистка Лидия Жураускайте, представляющая Мурманскую область, будет выступать за сборную Литвы. Об этом LRT сообщил глава Федерации биатлона Литвы Арунас Даугирдас.

Даугирдас рассказал, что спортсменка получила гражданство по программе восстановления, так как ее прадед был литовцем. Сама 22-летняя Жураускайте отметила, что ее главная цель — Олимпийские игры в Италии. По ее словам, она отказалась от российского гражданства, так как литовские тренеры поверили в нее.

Первоначально Жураускайте хотела сохранить российское гражданство, однако это оказалось невозможным по законам Литвы. Спортсменка начала подготовку со сборной Литвы летом 2021 года.

Следующие игры в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.