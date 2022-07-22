Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Ейске открылась выставка картин из природных материалов

Выставка картин из природных материалов «Магия воды» открылась в Ейске

Изображение: Союз мастеров флористической живописи и графики

В Ейске открылась выставка картин из природных материалов. Об этом сообщает телеканал «Кубань 24».

Флористы используют в своих работах в том числе пух, мох, лепестки, траву, кожуру фруктов. Общая тема работ и название выставки — «Магия воды».

Всего в мероприятии приняли участие 49 мастеров и любителей из 19 городов России и Луганской народной республики.

На выставке также представлен стенд с детскими работами. Она будет открыта до 26 июля.

Ранее сообщалось, что российская художница написала книгу для голубей, которая состоит из отпечатков их лапок. Произведение, получившее название «Голубиная книга», предназначено в первую очередь для «просвещения» птиц. 42-летняя жительница Челябинска задумалась о том, какая письменность могла бы существовать у голубей, и вскоре создала свое творение.

Автор смастерила макет книги в виде камня, а на страницы нанесла послание, которое написано черными и белыми опечатками птичьих лап. По словам россиянки, текст посвящен «птичьей космогонии» — истории от создания мира до современности. При этом переплет художница выполнила из веток деревьев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
ЦБ продлит ограничения на выдачу наличной валюты
В ЦБ предупредили россиян о рисках разогнать инфляцию
Двое мужчин избили до полусмерти 19-летнего туриста в Греции
Немецкий концерн обвинил «Газпром» в нарушении контракта
Ключевой ставке ЦБ предрекли дальнейшее снижение
«Одноклассники» расширили возможности оплаты
Московские полицейские задержали приезжего за разбой в лесу
Известный белорусский философ получил срок за экстремизм и оскорбление Лукашенко
Умер актер сериала «Блюз Хилл-стрит» Торин Блак
Табачная компания Philip Morris объявила об уходе с российского рынка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.