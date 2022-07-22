Латвийскому хоккеисту запретили выступать за российский клуб
Федерация хоккея Латвии запретила голкиперу Янису Калниньшу выступать за хабаровский «Амур». Об этом сообщается на сайте организации.
Заявка на переход 30-летнего Калниньша была заблокирована. Вратарю отказали в трансфере из-за закона, который запрещает латвийским спортсменам и тренерам участвовать в соревнованиях, проводимых в России и Белоруссии.
6 июля сообщалось, что Калниньш подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур». Тогда же генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейс заявил, что из-за этого игрок не будет вызван в национальную сборную.
Калниньш в составе национальной команды принимал участие в четырех чемпионатах мира и Олимпийских играх в Пекине. Ранее он выступал за шведский «Векше Лейкерс». Голкипер имеет опыт игры в КХЛ: он защищал цвета рижского «Динамо» и «Йокерита». Оба клуба покинули КХЛ весной 2022-го.