Латвийскому хоккеисту запретили выступать за российский клуб

Федерация хоккея Латвии запретила голкиперу Калниньшу выступать за российский клуб «Амур»

Федерация хоккея Латвии запретила голкиперу Янису Калниньшу выступать за хабаровский «Амур». Об этом сообщается на сайте организации.

Заявка на переход 30-летнего Калниньша была заблокирована. Вратарю отказали в трансфере из-за закона, который запрещает латвийским спортсменам и тренерам участвовать в соревнованиях, проводимых в России и Белоруссии.

6 июля сообщалось, что Калниньш подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур». Тогда же генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейс заявил, что из-за этого игрок не будет вызван в национальную сборную.

Калниньш в составе национальной команды принимал участие в четырех чемпионатах мира и Олимпийских играх в Пекине. Ранее он выступал за шведский «Векше Лейкерс». Голкипер имеет опыт игры в КХЛ: он защищал цвета рижского «Динамо» и «Йокерита». Оба клуба покинули КХЛ весной 2022-го.