Бывший футболист сборной России рассказал о поездке в Северную Корею

Экс-игрок сборной России Омари Тетрадзе рассказал о поездке в КНДР, назвав ее другим миром

Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе рассказал о том, как в 2000-х годах ездил в Северную Корею. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Целью поездки было знакомство с местным футболом и просмотр перспективных футболистов для «Крыльев Советов», в которых Тетрадзе тогда работал тренером. «Северная Корея — другой мир! Коммунизм и у нас был в советское время, но там он приобрел просто фантастические формы», — заявил экс-футболист.

По словам Тетрадзе, в КНДР все были одеты одинаково, а по улицам ездили грузовики, которые он видел только в фильмах про войну. «А вечером вообще делать нечего — ни развлекательной программы, ничего», — рассказал он.

Тетрадзе известен по выступлениям за московское «Динамо», «Аланию», «Анжи», «Крылья Советов» и итальянскую «Рому». В составе сборной России он провел 37 матчей, в которых забил один мяч.