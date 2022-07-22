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Политолог спрогнозировал итоги спецоперации на Украине

NYT спрогнозировала появление нового миропорядка после спецоперации на Украине

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Вероятным результатом российской военной специальной операции на Украине станет распад старого миропорядка, в котором царил глобальный либеральный империализм, навязанный США, заявил российский политолог Сергей Караганов в интервью американской газете The New York Times (NYT).

По словам эксперта, когда начался военный конфликт, все видели, как глубоко Киев взаимодействует с НАТО. Запад «превратил Украину в копье», которое направил «в самое сердце» России, отметил политолог. По его словам, кризис на Украине назревал несколько десятилетий, и Москва решила действовать на опережение.

«Это экзистенциальный конфликт для многих современных западных элит, которые сейчас терпят неудачу и теряют доверие населения. Чтобы отвлечь внимание, им нужен враг», — отметил он. По мнению Караганова, украинцев «используют как пушечное мясо в войне за сохранение рушащегося господства западных элит». При этом он уверен, что для России это борьба не только за сохранение своих элит, но и самого государства.

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По мнению специалиста, чем больше отдаляется Россия от Запада, тем лучше для нее. «Если Россия хочет развиваться и продолжать быть гордым и суверенным государством, то она должна бороться за место в будущем мировом порядке», — добавил он. По мнению Караганова, итогом и победой России на Украине станет «освобождение Донбасса от киевского режима, которое находится на финальной стадии, а затем южной и восточной частей Украины». По его словам, Москве нужен нейтралитет и полная демилитаризация территорий, оставшихся под контролем Киева.

«Украина — важная, но малая часть процесса распада старого мирового порядка, в котором царил глобальный либеральный империализм, навязанный США», — объяснил он. По его словам, в появившемся после спецоперации новом мире Россия будет играть свою естественную роль «цивилизации цивилизаций». «Она должна стать северным балансиром в этой системе», — подчеркнул он.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к нации объявил российский лидер Владимир Путин.

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Марина Совина
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