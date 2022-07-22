В США описали свое видение будущего Украины

Салливан заявил, что США хотят видеть независимую Украину, способную противостоять России

В США описали свое видение будущего Украины. Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон хочет видеть независимое государство, способное противостоять России, передает ТАСС.

«Мы бы хотели видеть суверенную, независимую, жизнеспособную Украину, которая с достоинством выйдет из этого [конфликта] и сможет отбить любую будущую агрессию России», — подчеркнул политик.

Салливан добавил, что США ставят перед собой цель, чтобы спецоперация на Украине стала «не стратегическим успехом, а стратегическим провалом» президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что США решили передать Украине более 500 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Phoenix Ghost. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что в новый пакет военной помощи Киеву включат еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для РСЗО дальностью 80 километров.

