Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США описали свое видение будущего Украины

Салливан заявил, что США хотят видеть независимую Украину, способную противостоять России
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

В США описали свое видение будущего Украины. Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон хочет видеть независимое государство, способное противостоять России, передает ТАСС.

«Мы бы хотели видеть суверенную, независимую, жизнеспособную Украину, которая с достоинством выйдет из этого [конфликта] и сможет отбить любую будущую агрессию России», — подчеркнул политик.

Салливан добавил, что США ставят перед собой цель, чтобы спецоперация на Украине стала «не стратегическим успехом, а стратегическим провалом» президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что США решили передать Украине более 500 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Phoenix Ghost. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что в новый пакет военной помощи Киеву включат еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для РСЗО дальностью 80 километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна
В США описали свое видение будущего Украины
Политолог спрогнозировал итоги спецоперации на Украине
Зеленский возложил ответственность за выполнение соглашения по зерну на ООН
Зеленский назвал количество зерна на Украине
На Украине задумали ввести уголовную ответственность за паспорт России
Центробанк назвал недопустимым автоматический запрос кредитной истории
Врач назвал способ быстро вылечить простуду от кондиционера
Стало известно о захвате группы украинских военных под Северском
Минобороны России предупредило о планах ВСУ взорвать мосты в Запорожской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.