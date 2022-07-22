США решили передать Украине более 500 ударных беспилотников Phoenix Ghost

В США заявили о передаче Киеву 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost

США решили передать Украине более 500 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Phoenix Ghost. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает Reuters.

«Министерство обороны сегодня объявит о том, что они предоставляют Украине до 580 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost», — сказал он, отметив, что стоимость БПЛА составит порядка 100 миллионов долларов.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что в новый пакет военной помощи Киеву включат еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По словам Остина, украинская сторона эффективно использует реактивные системы, которые «сильно изменили ситуацию на поле боя».

Также в новый пакет помощи от США вошли боеприпасы для РСЗО дальностью 80 километров. Остин отметил, что Вашингтон пока не склонен к поставкам боеприпасов, имеющих большую дальность.