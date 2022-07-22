Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США решили передать Украине более 500 ударных беспилотников Phoenix Ghost

В США заявили о передаче Киеву 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost

Фото: Pfc. Sarah Pysher / US Marine Corps

США решили передать Украине более 500 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Phoenix Ghost. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает Reuters.

«Министерство обороны сегодня объявит о том, что они предоставляют Украине до 580 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost», — сказал он, отметив, что стоимость БПЛА составит порядка 100 миллионов долларов.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что в новый пакет военной помощи Киеву включат еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По словам Остина, украинская сторона эффективно использует реактивные системы, которые «сильно изменили ситуацию на поле боя».

Также в новый пакет помощи от США вошли боеприпасы для РСЗО дальностью 80 километров. Остин отметил, что Вашингтон пока не склонен к поставкам боеприпасов, имеющих большую дальность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна
В Германии допустили судебное разбирательство с «Газпромом» из-за поставок газа
Минюст признал Яшина, Белоцерковскую и Лазареву иноагентами
Зеленский высказался о перемирии между Россией и Украиной
США решили передать Украине более 500 ударных беспилотников Phoenix Ghost
Железные дороги Литвы возобновят транзит санкционных грузов в Калининград
В США заявили о необходимости поставок российской нефти на мировые рынки
Прокуратура запросила восемь лет для российского бизнесмена за взятку вице-мэру
Белый дом понадеялся на скорейшую реализацию сделки по украинскому зерну
Власти США отложили отправку ударных беспилотников на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.