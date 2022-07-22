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Британия разработает беспилотный вертолет

Leonardo разработает беспилотный противолодочный вертолет для ВМС Британии

Фото: Shutterstock

Компания Leonardo разработает демонстратор беспилотного противолодочного вертолета в рамках контракта на сумму 60 миллионов фунтов стерлингов. С его помощью проверят «жизнеспособность» более крупных беспилотников для Военно-морских сил (ВМС) Британии, пишет UK Defence Journal.

Перспективный беспилотник массой три тонны станет альтернативой существующим противолодочным вертолетам. В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что в ходе испытаний беспилотник будет сбрасывать гидроакустические буи, которые отслеживают активность подводных лодок.

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Также в оборонном ведомстве отметили, что в случае успеха перспективный беспилотник смогут использовать для доставки припасов на корабли и эвакуации пострадавших. Беспилотный вертолет совершит первый полет в 2025 году.

В июне источники РИА Новости сообщили, что в России планируют производить ударные беспилотники вертолетного типа массой 750 килограммов.

В феврале стало известно, что американский многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk совершил первый полет в полностью беспилотном режиме.

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Даниил Иринин
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