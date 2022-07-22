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Спорт

Соперник Петра Яна поделился мнением о россиянине

Американский боец Шон О'Мэлли согласился с назвавшими Петра Яна маленьким русским убийцей

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон О'Мэлли поделился мнением о россиянине Петре Яне. Его слова приводит Sportskeeda.

О'Мэлли согласился с теми, кто называет его соперника маленьким русским убийцей. «Я первый, кто это признал. Петр настолько хорош, насколько это возможно. Но я 11 лет тренировался ради таких моментов, как этот», — заявил он. Американец добавил, что принял предложение о проведении боя в течение нескольких секунд.

О проведении боя между американцем и россиянином стало известно 20 июля. Поединок пройдет в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби 22 октября.

Ян не дрался с апреля этого года, когда на турнире UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в поединке с Алджамейном Стерлингом. Всего в активе 29-летнего россиянина 16 побед при трех поражениях в MMA.

На счету 27-летнего американца 15 побед при одном поражении. Его последний поединок против Педро Муньоса был признан несостоявшимся.

Дарья Коршунова
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