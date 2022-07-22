«Зенит» одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» и одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ

Петербургский «Зенит» на своем поле разгромил «Крылья Советов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 22 июля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Андрей Мостовой. Еще один мяч с пенальти забил Далер Кузяев.

«Зенит» одержал первую победу в нынешнем сезоне, набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Крылья Советов» с тремя очками находятся на четвертом месте в чемпионате.

«Зенит» в следующем туре 30 июля дома примет «Локомотив». «Крылья Советов» днем позже на своем поле сыграют с «Торпедо».