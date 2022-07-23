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Спорт

Оливейра оценил свои шансы в поединке против Махачева

Бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра заявил, что готов к борьбе против Ислама Махачева

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра оценил свои шансы в поединке против россиянина Ислама Махачева. Об этом сообщает MMA Junkie.

Бразилец выразил уверенность в том, что сумеет справиться с российским бойцом в борьбе в партере. «Партер — его вотчина. Поэтому он наверняка попробует провести тейк-даун и навязать борьбу. Но если он это сделает, он окажется в партере с лучшим в лиге по болевым приемам. Справится ли он?» — заявил Оливейра.

Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) подытожил, что готов к любому сценарию предстоящего поединка. На счету бразильца 11 побед подряд в UFC.

Махачев одержал десять побед подряд. Их противостояние возглавит турнир UFC в Абу-Даби, который пройдет 22 октября. Победитель станет новым чемпионом UFC в легком весе.

Николай Костюков
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