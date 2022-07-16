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Спорт

Махачев получил бой за чемпионский пояс UFC

Российский боец MMA Ислам Махачев подерется с Чарльзом Оливейрой за чемпионский пояс UFC

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подтвердил поединок россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры. Об этом сообщает ESPN.

30-летний российский боец смешанного стиля (MMA) получил бой за чемпионский пояс UFC. Оливейра и Махачев возглавят турнир организации в Абу-Даби, который намечен на 22 октября.

Отмечается, что бойцы поспорят за вакантный титул в легком весе. Ранее поясом владел Оливейра — бразильца лишили чемпионства из-за провала взвешивания перед поединком против Джастина Гейджи.

Махачев одержал десять побед подряд в рамках UFC. Россиянин неоднократно говорил о готовности драться за чемпионский титул. Махачев долгое время тренировался вместе с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым — бывшим чемпионом UFC в легком весе.

Николай Костюков
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