В Донецке восстановят стадион «Донбасс-Арена»

Мэр Донецка Кулемзин рассказал о планах восстановить стадион «Донбасс-Арена»

Власти Донецка планируют восстановить стадион «Донбасс-Арена» в ближайшие два года, рассказал мэр города Алексей Кулемзин, пишет ТАСС.

Он напомнил, что здание получило повреждения после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кулемзин уточнил, что сейчас приступить к восстановительным работам невозможно, украинские войска обстреливают объект. «Два месяца назад мы должны были приступить к восстановительным работам, в связи с обстрелами перенесли», — подчеркнул он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские военные, попавшие в плен в ходе российский спецоперации, должны направляться на работы по восстановлению разрушенных городов Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале спецоперации на территории Украины. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

