Глава WWE ушел с поста на фоне секс-скандала

Глава WWE Винс Макмэн объявил об уходе после новостей об интимных связях с рестлершами

Глава World Wrestling Entertainment (WWE) Винс Макмэн объявил об уходе со своего поста. Об этом он написал в Twitter.

Макмэн поблагодарил всех причастных к промоушену за совместные годы. Американец управлял компанией-лидером в профессиональном рестлинге последние 40 лет.

Уход с поста 77-летнего промоутера произошел на фоне секс-скандала. В начале июля сообщалось, что Макмэн потратил 12 миллионов долларов за последние 16 лет, выплачивая суммы за молчание сотрудниц WWE, с которыми он вступал в интимные связи. В частности, в 2018 году американский бизнесмен заплатил 7,5 миллиона долларов девушке-рестлеру, которую принуждал к сексу. Из-за дальнейшего отказа продолжать отношения промоутер не стал продлевать с ней контракт.

В 1980-х Макмэн выкупил компанию своего отца WWWF, после чего активно монополизировал индустрию профессионального рестлинга в США, сделав свою компанию лидером и крупнейшим промоушеном в стране и мире. В разное время Макмэн участвовал в шоу как рестлер.