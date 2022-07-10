Глава WWE заплатил 12 миллионов долларов за молчание четырех женщин

Глава WWE Макмэн заплатил четырем женщинам 12 миллионов долларов за молчание

Американский промоутер и глава World Wrestling Entertainment Винс Макмэн выплатил четырем женщинам 12 миллионов долларов за молчание. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Стало известно, что Макмэну пришлось пойти на уступки и выплатить неназванным женщинам указанную сумму за последние 16 лет. Отмечается, что фигурантки соглашений так или иначе были связаны с WWE.

WSJ утверждает, что Макмэн заплатил 7,5 миллиона долларов девушке-рестлеру, которую принуждал к интимной связи. Из-за дальнейшего отказа продолжать отношения промоутер не стал продлевать со спортсменкой профессиональный контракт. Сделка о молчании была заключена в 2018 году.

В 1980-х Макмэн выкупил компанию своего отца WWWF, после чего активно монополизировал индустрию профессионального рестлигна в США, сделав свою компанию лидером и крупнейшим промоушеном в стране и мире. В разное время Макмэн участвовал в шоу как рестлер.