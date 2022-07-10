Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Краснодар
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Химки
Сегодня
14:00 (Мск)
Локомотив М
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
12 июля
16:00 (Мск)
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Карабах
12 июля
19:00 (Мск)
Лех П
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Бт
13 июля
20:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
13 июля
21:00 (Мск)
Тобол К
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Глава WWE заплатил 12 миллионов долларов за молчание четырех женщин

Глава WWE Макмэн заплатил четырем женщинам 12 миллионов долларов за молчание
Винс Макмэн

Винс Макмэн. Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Американский промоутер и глава World Wrestling Entertainment Винс Макмэн выплатил четырем женщинам 12 миллионов долларов за молчание. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Стало известно, что Макмэну пришлось пойти на уступки и выплатить неназванным женщинам указанную сумму за последние 16 лет. Отмечается, что фигурантки соглашений так или иначе были связаны с WWE.

WSJ утверждает, что Макмэн заплатил 7,5 миллиона долларов девушке-рестлеру, которую принуждал к интимной связи. Из-за дальнейшего отказа продолжать отношения промоутер не стал продлевать со спортсменкой профессиональный контракт. Сделка о молчании была заключена в 2018 году.

В 1980-х Макмэн выкупил компанию своего отца WWWF, после чего активно монополизировал индустрию профессионального рестлигна в США, сделав свою компанию лидером и крупнейшим промоушеном в стране и мире. В разное время Макмэн участвовал в шоу как рестлер.

Синдром отмены: Россия
Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Володин заявил о возможности мирного разрешения ситуации на Украине
Стало известно о блокировании ФРГ помощи для Украины на миллиарды евро
У детской площадки в Подмосковье заметили шкуру барана
В российский детский лагерь после отбоя ворвался неизвестный
Звезда «Стражей Галактики» извинился перед чемпионом UFC
Захарова заявила о необходимости пресс-секретаря Белого дома врать
Российская семья отравилась газом в частном доме
Российские сотрудники IKEA организовали массовый протест
Летевший из Москвы самолет экстренно сел из-за неадекватного пассажира
Инфекционист предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.