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В ООН заявили об угрозе для вывоза зерна после удара вблизи порта Одессы

Представитель генсека ООН Хак: вывоз зерна оказался под угрозой после удара по Одессе

Фото: Jim Young / Reuters

Атака вблизи порта Одессы ставит под угрозу договоренности касательно вывоза зерна из Украины. Об этом в субботу, 23 июля, заявил представитель генсека Фархан Хак, передает РБК.

По его словам, сейчас зерно — это крайне необходимое сырье для «преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов людей по всему миру».

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Варвара Кошечкина
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