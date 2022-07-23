В ООН заявили об угрозе для вывоза зерна после удара вблизи порта Одессы

Представитель генсека ООН Хак: вывоз зерна оказался под угрозой после удара по Одессе

Атака вблизи порта Одессы ставит под угрозу договоренности касательно вывоза зерна из Украины. Об этом в субботу, 23 июля, заявил представитель генсека Фархан Хак, передает РБК.

По его словам, сейчас зерно — это крайне необходимое сырье для «преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов людей по всему миру».

