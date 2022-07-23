Зеленский сообщил о прибытии в Киев делегация Палаты представителей Конгресса США

В Киев прибыла делегация палаты представителей Конгресса США, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он также разместил видео со встречи.

«Благодарен за последний объявленный пакет помощи в сфере безопасности. Особенно — за крайне нужные нам пусковые установки HIMARS, снаряды и беспилотные летательные аппараты», — заявил украинский президент. Он добавил, что Украина ценит вклад США в ее защиту.

20 июля глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что американская сторона передаст Украине 20 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Установки прибыли на Украину 23 июня, украинские военные уже начали применять систему в Донбассе.

Кроме того, Белый дом ожидает, что Конгресс США выделит Киеву еще денег в качестве дополнительной помощи после исчерпания рекордных 40 миллиардов долларов. Ранее высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что США оказали Украине военную помощь на 8,2 миллиарда долларов.